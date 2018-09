Yu Yu Hakusho, spuntano in rete otto screenshot inediti e tratti dal nuovo OAV

Manca ormai poco meno di un mese all’esordio del nuovo OAV di Yu Yu Hakusho, il quale verrà appunto mostrato presso il TOHO CINEMAS Shinjuku il prossimo 6 ottobre. Lo staff dell’imminente episodio, di conseguenza, ha recentemente diffuso in rete una manciata di screenshot inediti per mostrare ai fan i personaggi che vi prenderanno parte.

Visionabili in calce all’articolo, gli otto screenshot rivelano che l’OAV vanterà una qualità capace di far impallidire la serie originale, spingendoci inevitabilmente a desiderare un completo remake della storica serie tratta dal fumetto di Yoshihiro Togashi (Hunter x Hunter).



Come i fan già sapranno, il nuovo OAV adatterà due capitoli del fumetto che, negli anni ’90, non ricevettero una trasposizione animata. Intitolata “Two Shots”, la prima è tratta dal settimo volumetto del manga e racconta il primo incontro fra Kurama e Hiei. La seconda, intitolata “Sink or Swim”, è invece tratta dal penultimo capitolo del fumetto, ambientato subito dopo la conclusione del torneo organizzato da Yusuke per decidere chi avrebbe regnato sul Mondo dei Demoni.

Prodotto dallo studio Pierrot, l’anime vedrà il ritorno del direttore Noriyuki Abe, nonché dei principali interpreti vocali della serie televisiva. Nozomu Sasaki presterà infatti la propria voce al protagonista Yusuke Urameshi, mentre Shigeru Chiba sarà Kazuma Kuwabara, Megumi Ogata sarà Kurama, e Nobuyuki Hiyama sarà invece il feroce Hiei.