Yu Yu Hakusho: Studio Pierrot pubblica una nuova key visual per il Jump Festa 2019

Yu Yu Hakusho festeggia quest'anno il suo 25° anniversario con due episodi OVA realizzati dallo Studio Pierrot. Lo studio in questione, per omaggiare l’opera di Togashi Yoshihiro e in previsione del Jump Festa, ha pubblicato recentemente una nuova key visual di questo titolo.

Studio Pierrot ha pubblicato, come si può vedere grazie al post di @Rhymestyle su Twitter che potete trovare più in basso, in calce alla notizia, una nuova key visual di Yu Yu Hakusho per il prossimo Jump Festa 2019.



Questa illustrazione, che promuove il Jump Festa 2019, che si terrà dal 22 al 23 dicembre in Giappone, mostra alcuni dei personaggi della serie, per la precisione Yusuke, Kuwabara, Kurama e Hieie, nel loro classico character design, ma in una veste aggiornata e moderna.

Attualmente, purtroppo, non esiste nessun modo legale per guardare gli OVA dell'anniversario di Yu Yu Hakusho in occidente.



Questi OVA vedono il ritorno del regista Noriyuki Abe e di diverse persone del cast originale, come, per esempio, di Nozomu Sasaki nei panni di Yusuke Urameshi, Shigeru Chiba nei panni di Kazuma Kuwabara, Megumi Ogata nel ruolo di Kurama e Nobuyuki Hiyama nel ruolo di Hiei.

I due special adattano due storie: "Two Shots", che è una storia laterale che rivela come Kurama e Hiei si siano incontrati per la prima volta, e "All or Nothing", il penultimo capitolo del manga originale di Yoshihiro Togashi che vede Yusuke e la banda impegnata a risolvere una grave crisi terroristica.

Il manga, scritto e disegnato da Togashi Yoshihiro, venne pubblicata dal dicembre 1990 fino al luglio del 1994 sulle pagine di Weekly Shonen Jump di Shueisha. In Italia il manga è edito da Star Comics. Di seguito potete trovare una breve sinossi del primo volume di "Yu degli Spettri Perfect Edition":



"Tornano le avventure del detective del mondo degli spiriti, in un’edizione nuova fiammante, con dialoghi riveduti e corretti, pagine a colori e formato maxi! Yusuke è un teppistello come tanti che, un brutto giorno, perde la vita nel tentativo di salvare un bambino. Nel mondo dell’aldilà, tuttavia, gli “addetti ai lavori” sanno che il piccolo si sarebbe salvato anche senza il suo aiuto, e che dunque Yusuke è morto invano. Così, nel tentativo di rimettere a posto le cose, cercano un modo per riportarlo in vita. Tuttavia, se il tentativo riuscisse, il nostro non sarebbe più il ragazzo di prima... Imperdibile saga per i nostalgici del fumetto anni Novanta e per tutti gli amanti di misteri, fantasmi e spiriti erranti!"



La serie anime andata in onda tra il 1992 e il ’95 è stata realizzata dallo Studio Pierrot.

Cosa ne pensate della key visual? Vi piace? Forse la pubblicazione di questa illustrazione, a così poco tempo dal Jump Festa 2019, vuole suggerire un nuovo progetto relativo a questa serie di Togashi?