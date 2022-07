Yu Yu Hakusho: Togashi torna a disegnare il freddo Hiei in un nuovo artwork

Yoshihiro Togashi è tornato a far parlare di sé grazie alle condivisioni sui social dei nuovi capitoli di Hunter x Hunter. Dopo più di tre anni di pausa, Togashi è diventato in poco tempo il mangaka più seguito su Twitter, e tra le bozze delle prossime avventure di Gon, ha dedicato un'illustrazione ad uno dei personaggi principali di Yu Yu Hakusho.

Conosciuta in Italia col titolo Yu degli Spettri, la serie in questione viene spesso annoverata tra i migliori shonen di tutto i tempi, e la trasposizione animata pubblicata in Giappone tra il 1990 e il 1994 rimane ancora particolarmente apprezzata. Uno degli elementi che l’ha resa celebre e così amata è senza dubbio l’accesa rivalità, e amicizia, tra il protagonista Yusuke Urameshi e Hiei, molto simile al rapporto tra Goku e Vegeta in Dragon Ball.

Introdotto come un villain, Hiei ha poi deciso di seguire il gruppo di Yusuke rivelandosi un elemento centrale nelle saghe del Torneo Oscuro e del Capitolo Nero. Grazie anche alla sua evoluzione nel corso della narrazione, Hiei è diventato una delle icone di Yu Yu Hakusho, e Togashi ha voluto ricordarlo con la splendida illustrazione che potete trovare in calce.

Per concludere vi lasciamo alle illustrazioni celebrative per i 30 anni di Yu Yu Hakusho.