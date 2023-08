Yu Yu Hakusho torna con una nuova collaborazione di maglioni 'brutti'!

I maglioni brutti sono una tipologia di maglie fatte a mano nate da una tradizione americana di regalarsi dei maglioni fatti a mano nel periodo di Natale. Sebbene il risultato non fosse spesso grazioso, era ugualmente apprezzabile per l'amore intrinseco al suo interno.

Ci sono poche cose più confortanti al mondo di un maglione brutto e ritornano molto spesso nel periodo autunnale con nuove tipologie. Ad oggi ci sono veramente maglioni di ogni tipo e anche Yu Yu Hakusho sta per ottenere i suoi personalissimi capi d'abbigliamento.

Com'è possibile vedere nelle immagini all'interno di questo articolo, Yu Yu Hakusho riceverà ben cinque maglioni dedicati ai nostri detective degli spiriti preferiti, da Yusuke a Kurama e altri. Ciascuno dei maglioni sarà disponibile presso Village Vanguard e costerà meno di $100 (circa 92 euro).

In questo momento, i maglioni sono in preordine e tutti gli interessati possono procurarsi i loro capi preferiti fino al 7 settembre, in cui cominceranno le vendite vere e proprie e i vestiti verranno spediti fra novembre e dicembre. Dunque, per chi vorrà avere questo capo fra le proprie mani di seconda mano, dovrà aspettare almeno fino all'anno nuovo.

Questi maglioni brutti sono belli come poche cose al mondo ed è giusto che Yu Yu Hakusho abbia una propria linea. Dopotutto, la serie soprannaturale di Yoshihiro Togashi è uno dei migliori shonen mai realizzati.

Yu degli Spettri ha ricevuto un successo enorme e innumerevoli creatori di manga hanno continuato a realizzare le proprie serie grazie a Yusuke, quindi Yu Yu Hakusho merita tutto il clamore che riceve e altro ancora.

La serie ruota attorno a Yusuke Urameshi, un punk quattordicenne che causa innumerevoli problemi a se stesso e a chi gli sta attorno, sempre pronto a combattere! Ma un singolo atto altruistico porta Yusuke a sacrificare la sua vita per un'altra persona. Ora, con una seconda possibilità di vita, è messo al lavoro come detective del regno spirituale e incaricato di rintracciare demoni e umani che desiderano governare i tre regni della realtà.