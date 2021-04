Yu Yu Hakusho torna popolare nell'ultima figure di Raizen da oltre 500 euro

Prima di cimentarsi nell'impresa di Hunter x Hunter e Level E, il maestro Yoshihiro Togashi è stato protagonista di Weekly Shonen Jump con uno dei suoi più grandi gioiellini, Yu Yu Hakusho. La serie all'epoca fu molto apprezzata in Giappone così come in Italia dal momento che l'adattamento anime ha ricevuto persino un doppiaggio in lingua nostrana.

Come se ciò non bastasse, lo scorso dicembre è stato annunciato anche un live action per Netflix di Yu Yu Hakusho con uscita contemporanea globale, seppur la data di debutto non sia ancora stata rivelata. Durante la serializzazione l'astio dei fan si riservò contro l'autore a causa di un finale approssimativo e frettoloso, in parte colmato in occasione dell'adattamento animato.

Ad ogni modo, a riprova degli sforzi del colosso americano, ancora oggi il franchise risulta molto popolare agli occhi degli appassionati che non vedono l'ora di rivedere sul piccolo schermo le avventure di Yusuke Urameshi. A tal proposito, Iron Kite Studio ha recentemente sfruttato questa nuova ondata di popolarità per proporre il suo ultimo modellino in scala dedicato a Raizen, padre del protagonista nonché uno dei tre re del mondo demoniaco. La figure in questione in scala 1/4 è già disponibile al preordine al costo importante di 564 euro con la consegna prevista non prima del quarto trimestre del 2021.

