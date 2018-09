Yu Yu Hakusho, uscito il primo teaser trailer ufficiale dei nuovi OVA!

La serie animata soprannaturale Yu Yu Hakusho farà presto ritorno, in occasione del suo 25° anniversario. L'anime infatti debutterà con due nuovi special ed è stato pubblicato un teaser trailer.

Torna in versione animata uno degli shonen più famosi degli anni '90. Stiamo parlando di Yu Yu Hakusho, opera che ha portato al successo Yoshihiro Togashi che poi ha anche realizzato Hunter X Hunter, manga tutt'ora in corso. In Italia è conosciuta anche come Yu degli Spettri.

Quest'anno si celebra un'enorme traguardo per l'anime e in Giappone è prevista l'uscita di un cofanetto Blu-ray contenente tutti gli episodi della serie animata. Per l'occasione sono stati realizzati due nuovi special inclusi nel cofanetto, che adattano momenti della storia che la serie non ha mai mostrato. L'uscita è prevista per questo autunno 2018.

I due special adatteranno il capitolo bonus “Two Shot”, tratto dal settimo volume del manga, e “All or Nothing”, tratto dal penultimo capitolo. Questi episodi andranno in diretta in Giappone il 26 ottobre, quando l'intero Blu-ray sarà disponibile e in vendita sugli scaffali. Il 6 ottobre prossimo, tuttavia, i fan potranno vederli in anteprima ad un festival anime di Tokyo.

Come mostrato dal breve filmato, possiamo notare un Kurama e uno Hiei molto giovani, intenti ad attraversare il cielo notturno, un Kazuma Kuwabara fa la sua comparsa con un ciuffo di capelli più alto che mai e Yusuke Urameshi, che carica uno dei suoi poderosi colpi.

Nato dalla fantasia del famoso mangaka Yoshihiro Togashi, Yu Yu Hakusho è stato serializzato sulla rivista Weekly Shonen Jump edito dalla casa editrice Shueisha nel 1990 per un totale di 19 volumi. In Italia ha fatto la sua prima apparizione nei primi anni 2000, pubblicato da Star Comics.

Lo studio Pierrot ne ha tratto una serie animata composta di 112 episodi trasmessi in Giappone tra il 1992 e il 1994, due film d’animazione e una serie di OVA. Anche questi sono giunti in Italia, grazie a Yamato Video.