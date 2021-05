Yu Yu Hakusho: Yusuke e Toguro ma lo stile è quello di Dragon Ball

Yu Yu Hakusho è a mani basse una delle opere figlie del target shonen più amate al mondo, una serie che ha fatto da maestra a innumerevoli titoli che negli ultimi 20 anni sono approdati tra le pagine di Weekly Shonen Jump. Ma cosa succedere quando il gioiellino di Togashi incontra il capolavoro di Akira Toriyama?

Prima di impegnarsi su Hunter x Hunter e prima ancora di Level E, il maestro Yoshihiro Togashi ha dedicato i suoi sforzi sulla storia di Yusuke Urameshi, un teppistello deceduto a seguito di un tentativo di salvare un bambino. Da allora, per poter tornare indietro, iniziò a lavorare per il figlio del Re dell'Inferno che lo porterà ad affrontare una lunga serie di peripezie. A tal proposito, l'opera è così apprezzata che Netflix ha persino annunciato un live action con TOHO Studios, seppur attualmente non ci sono molti dati sul progetto.

A supporto di questa popolarità vi sono inoltre le numerose manifestazioni di creatività da parte dei fan che, saltuariamente, dedicano all'opera geniali illustrazioni come l'ultima a cura di Kakeru. L'artista, infatti, ha provato a reinterpretare Yusuke Urameshi e Toguro Minore con lo stile iconico di Dragon Ball Super, e il risultato finale è disponibile tra gli allegati in calce alla notizia.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa particolare rappresentazione grafica, vi piacerebbe un remake dell'anime? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento qua sotto.