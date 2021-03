Yu Yu Hakusho: Yusuke Urameshi terrà caldo il vostro Ramen

L'opera del 1990 di Yoshihiro Togashi nonostante si sia conclusa oltre vent'anni fa rimane vivida nei ricordi dei fan che presto potranno contare sull'aiuto del loro protagonista preferito per mantenere il calore dei propri noodles.

La trasposizione animata della serie risale al 1992 e nei suoi centododici episodi narrava numerose battaglie contro i demoni combattute da Yusuke Urameshi, un teppista che morì in un incidente ed ottenne la possibilità di dare una svolta positiva alla propria vita diventando un detective del mondo degli spiriti e completando svariati compiti. Insieme al ragazzo si fa la conoscenza di altri personaggi tra cui possiamo ricordare Hiei e Kurama, ma è il protagonista ad essere il soggetto di un nuovo prodotto che potrà rendersi utile per molti appassionati.

Recentemente avevamo visto il teppista di Yu Yu Hakusho diventare il protagonista di una stupenda figure in cui sfoggia il suo potente Reigan, questa volta però il ragazzo è stato riprodotto in una statuetta un po' diversa. Essa è visibile nel Tweet riportato al termine di questa news e, come possiamo vedere nelle immagini, la forma con cui è stata realizzata si adatta perfettamente a far sedere l'eroe sui coperchi delle coppette di Ramen istantaneo, così da mantenerle chiuse per i minuti necessari a tenere caldi i noodles prima di mangiarli.

Il prodotto sarà disponibile a partire dall'Estate del 2021. Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe acquistarlo? Fatecelo sapere con un commento.

Infine ecco alcune informazioni riguardanti la conclusione del manga di Yu Yu Hakusho.