Yu Yu Hakusho: Yusuke spara il suo micidiale Reigan in questa statua da oltre 600 euro

Con il soprannaturale tornato finalmente in voga grazie a Jujutsu Kaisen, è ora di riscoprire una delle opere che hanno spinto maggiormente questo genere, YuYu Hakusho. Il modo migliore per farlo è ammirare la tecnica più potente del protagonista in questa fantastica statua realizzata da AzureSea Studio.

Disponibile al preordine al prezzo di ben 658 euro, questa figure è un vero e proprio pezzo da collezione. Pensate che ne sono state prodotte solamente 400 unità in tutto il mondo. Realizzata in scala 1:6, essa raffigura il protagonista Yusuke Urameshi mentre utilizza il suo letale Reigan, o Raggio Astrale nella localizzazione italiana della prima stagione animata.

Se all'inizio riusciva solamente a concentrare la sua energia spirituale per sparare un piccolo raggio dalla punta delle sue dita, Yusuke nel corso della serie grazie a un duro allenamento è riuscito a sviluppare sempre più questa sua abilità, fino a generare un fascio energetico gigantesco.

La statua vede l'eroe di Yu degli Spettri mentre scatta all'indietro e spara il suo Reigan verso l'avversario. Sta al proprietario decidere la forma di questa tecnica grazie a ben tre varianti. Nella prima di esse le braccia del protagonista sono dietro alla nuca, pronte a caricare il colpo. Nella seconda Yusuke ha cumulato la sua energia spirituale ed è pronto a rilasciarla, mentre nella terza il colpo è finalmente partito. Il manga di YuYu Hakusho ha da poco compiuto 30 anni. Un live action di YuYu Hakusho arriverà su Netflix.