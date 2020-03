Yuga Aoyama di My Hero Academia ha preso vita in un appariscente cosplay

Fin dal suo arrivo sul mercato, l'epopea di My Hero Academia, manga concretizzatasi grazie al duro lavoro di Kōhei Horikoshi che ha successivamente visto il sopraggiungere di un apprezzato adattamento animato, è riuscita a imporsi divenendo una delle produzioni più importanti per il mercato anime/manga.

Nel corso dei tanti volumi pubblicati e delle quattro stagioni animate per ora rilasciate, i fan sono potuti entrare in contatto con centinaia di personaggi divenuti indimenticabili agli occhi di molti, volti che anche con poche apparizioni sono riusciti a imprimersi con forza nella mente dei fan, i quali non hanno mai perso occasione di celebrarli con lavori a tema, tra fan-art e cosplay di ogni genere e tipologia.

Questa volta, però, ad essersi guadagnato l'ammirazione del pubblico troviamo il cosplayer otami_cosplay, il quale ha voluto condividere sul suo profilo Instagram il suo ultimo lavoro dedicato a Yuga Aoyama. Come potete infatti vedere tramite l'immagine posta a fondo news, il ragazzo si è mostrato al mondo vestito di tutto punto per apparire il quanto più possibile similare allo studente della classe 1-A, con un risultato finale a dir poco eccellente. Andando più nel dettaglio, Yuga è stato riproposto con le sue vesti da Pro Hero, intento a utilizzare il suo Quirk, ovvero il potente raggio laser che però gli provoca forti crampi allo stomaco se utilizzato per troppo tempo.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete leggere la recensione del 23° episodio di My Hero Academia Stagione 4.