Da YuGiOh a Detective Conan: i 10 personaggi con i capelli più strani secondo un sondaggio

Il character design è un fattore importante e deve essere particolare per i protagonisti di un anime o manga, per farli risaltare rispetto alla massa di fondo. A volte però si esagera e si ottengono design che sì risaltano, ma a volte anche troppo. L'abbiamo visto succedere in Yu-Gi-Oh ma anche in tante altre opere.

Il sito Goo Ranking ha chiamato a raccolta i propri utenti per selezionare i dieci personaggi con i capelli più strambi e particolari del mondo di manga e anime. Il sondaggio ha ottenuto 1700 votanti e la classifica vede questi 10 personaggi:

Beatrice - Re:Zero - Starting Life In Another World Grevil de Blois - Gosick Ran Mori - Detective Conan Sazae Fuguta - Sazae-San Kimio Nagasawa - Chibi Maruko-Chan Madre - Atashin'Chi Suneo Honekawa - Doraemon Yugi Muto - Yu-Gi-Oh! Kazuhiko Hanawa - Chibi Maruko-Chan Wakame Isono - Sazae-San

Come c'era da aspettarsi, Yugi Muto di Yu-Gi-Oh è in classifica, con i suoi capelli viola, neri e biondi spigolosi. Questo suo design è talmente particolare che ormai è entrato nella storia, anche se c'è qualche fan che ha provato a immaginare Yugi Muto con i capelli normali. Ma più in alto ci sono anche personaggi come Ran Mori di Detective Conan, mentre sono completamente i personaggi di Dragon Ball.

I personaggi di Yu-Gi-Oh sono però replicabili nella vita reale come abbiamo visto con il cosplay della Giovane Maga Nera.