Yuji di Jujutsu Kaisen è il miglior protagonista di uno shonen moderno?

Jujutsu Kaisen ha rivoluzionato il panorama degli anime con una trama che ha saputo fondere tre temi che non vediamo spesso accostati insieme: azione, occulto e commedia. Ma anche il protgonista dell'eccezionale opera di Gege Akutami, Yuji Itadori, è a sua modo rivoluzionario, tanto che per alcuni sarebbe il miglior protagonista degli shonen moderni. Ma sarà vero? Vediamo i suoi punti di forza!

E' molto facile amare Yuji Itadori per il suo carattere solare e giocoso, che rende molti momenti di Jujutsu Kaisen leggeri e divertenti e alleggerisce il tono della serie. Eppure, quando Yuji si trova in battaglia diventa immediatamente serio e cerca di dare il massimo di sé. Questa dualità lo avvicina a personaggi iconici come Goku di Dragon Ball, dimostrando la sua versatilità e profondità.

A differenza di molti altri protagonisti degli shonen, che sembrano esenti da dubbi e insicurezze, Yuji ha dimostrato la sua umanità in diverse situazioni. L'arco narrativo dell'Incidente di Shibuya, in particolare, lo ha portato a perdere numerosi amici e a sentirsi responsabile dei danni della guerra, subendo un duro crollo mentale in Jujutsu Kaisen 2.

Nonostante la spensieratezza che lo contraddistingue sia stata messa a dura prova, ciò non l'ha spinto ad abbandonare la lotta per i propri ideali. Il suo rifiuto di arrendersi lo rende un eroe autentico, distinguendolo da personaggi idealizzati come Tanjiro di Demon Slayer.

Yuji Itadori si erge come un ottimo protagonista degli anime, rappresentando lo spirito umano in tutta la sua imperfezione e determinazione: secondo voi, potrebbe essere capace di superare anche icone come Naruto, Goku o Luffy? Non ci resta che scoprire come si comporterà nella terza stagione di Jujutsu Kaisen.