Yuki Tabata festeggia Black Clover Sword of the Wizard King: ecco le parole dell'autore

Le celebrazioni del quinto anniversario dell'anime di Black Clover hanno portato a importanti novità a riguardo del lungometraggio della serie. Annunciato nel marzo del 2021, solamente da poco è stato rivelato il titolo ufficiale. Ecco le parole dell'autore Yuki Tabata su Black Clover: Sword of the Wizard King.

Il 31 marzo 2023 su Netflix esordirà Black Clover: Sword of the Wizard King, l'atteso primo lungometraggio del franchise. La data di debutto della pellicola è stata accompagnata da una key visual, che ci consente di collocare temporalmente il film tra gli archi della battaglia con gli elfi e l'allenamento nel Regno di Heart, e da uno speciale teaser trailer in cui compare il predecessore di Julius Novachrono, l'ex Imperatore Magico Konrad Leto.

Sebbene Black Clover: Sword of the Wizard King non sia manga canon, Yuki Tabata ha contribuito attivamente al progetto, firmando il character design del suddetto antagonista. Inoltre, il maestro ha voluto commentare il rilascio delle recenti informazioni con un messaggio indirizzato ai fan.

"Pare che la visual e il trailer del film di Black Clover siano finalmente stati rilasciati. La storia dell'Imperatore Magico è stata prodotta in un film. "Perché non hai scritto questo nel manga originale?". La storia sarà adattata in un film in cui potrete godere battaglie su larga scala tra Asta e i suoi potenti nemici". Ora, il director Tanemura e lo Studio Pierrot stanno concentrando tutti i loro sforzi nella produzione. Grazie mille. Attendete con ansia il prossimo marzo. Anche io lo farò!!!".