Yukihira Soma e compagni tornano in primavera, svelata la data di uscita di Food Wars 5

Food Wars 5, l'ultima stagione dell'anime di J.C. Staff tratto dal manga di Yuto Tsukuda, debutterà nel corso della prossima primavera e scriverà la parola fine sull'adattamento delle avventure di Yukihiro Soma e compagni. La notizia è stata pubblicata poche ore fa sul sito web ufficiale dell'opera.

L'appuntamento con la premiere è fissato per il 10 aprile 2020, stesso giorno in cui debutterà l'attesissima ultima stagione di Oregairu 3. Nello stesso periodo torneranno anche altre colossi del settore, tra cui spiccano indubbiamente Kaguya-Sama: Love is War, Re: Zero e Sword Art Online - War of Underworld.

La stagione 5 di Food Wars adatterà gli ultimi tre archi narrativi del manga, rispettivamente denominati "Hot Spring Investigation Arc", "Beach Exam Arc" e "BLUE Arc". In totale sono disponibili 55 capitoli, quindi J.C. Staff potrebbe optare per una stagione a doppio cour da 24 episodi.

L'ultimo arco narrativo di Food Wars è stato molto criticato dai fan dell'opera, soprattutto per via della presenza di alcuni elementi soprannaturali e per una generale mancanza di idee. J.C. Staff ha comunque deciso di trasporre l'opera di Tsukuda nella sua interezza, ma chissà che le critiche non abbaino portato a qualche modifica sulla trama.

