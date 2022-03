Yurei Deco: i dettagli sulla trama nel nuovo trailer promozionale

Science SARU ha recentemente annunciato Yurei Deco, di cui sono arrivate nuove informazioni sulla narrazione e sui protagonisti attraverso un teaser trailer. Una ragazza e un hacker sveleranno un misterioso fenomeno che mina una società basata sull'informatica.

L'account Twitter ufficiale della prossima serie anime prodotta da Science SARU ha pubblicato nuovo materiale promozionale. Di Yurei Deco (ufficialmente titolato You0 Deco, poiché il numero zero si pronuncia "rei" in giapponese) sappiamo i dettagli sulla trama.

Il videoclip pubblicato introduce la storia e i personaggi dell'opera. Yurei Deco è ambientato a Tom Sawyer Island, una metropoli cibernetica in cui realtà e cyberspazio si sovrappongono. Qui, gli abitanti usano i Decos (Decoration Customizers) per destreggiarsi tra la vita reale e quella virtuale nota come Ultra Reproduction Space.

Un misterioso fenomeno sta però minando questa realtà virtuale. Una ragazza di nome Berry viene colpita dal "fenomeno 0" e diventa un fantasma. In seguito, incontrerà un brillante hacker, che la porterà a unirsi a un'agenzia investigativa. Berry si avvicinerà alla verità nascosta dell'isola.

L'uscita di Yurei Deco di Science SARU è prevista per il mese di luglio 2022. Il debutto, viene anticipato da una visual promo in cui è presente lo slogan "io sono un fantasma, ma esisto ancora".