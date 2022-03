Yurei Deco: poster, trailer e uscita per il prossimo anime di Science SARU

Dopo aver prodotto il meta anime Keep Your Hands Off Eizouken!, Science SARU è tornato al lavoro su un nuovo anime in uscita nella stagione estiva del 2022. Ecco teaser trailer e poster promozionale per la serie sci-fi Yurei Deco.

A distanza di qualche tempo dall'annuncio di Yurei Deco, Science SARU ne ha confermato la finestra di rilascio. La serie anime arriverà nel mese di luglio 2022, in simulcast su Crunchyroll. In attesa dell'uscita, l'opera è stata mostrata in un breve filmato PV che da ai fan l'opportunità di ascoltare le sue musiche. Alla colonna sonora, hanno contribuito Mito, bassista del gruppo Clammbon, Kotaro Saito e Yebisu303.

Oltre a ciò, sui profili ufficiali di Yurei Deco è stata presentata una visual art su cui è presente lo slogan "Sono un fantasma, ma esisto ancora". Questa frase, si va ad aggiungere alle precedenti svelate dallo studio, tra cui "amore" e "utopia". Cosa staranno a significare? Lo stesso titolo nasconde un enigma. Nel logo, la titolazione è Yu0 Deco, poiché in giapponese lo zero si legge "rei".

Tomohisa Shimoyama dirige l'anime per Science SARU, mentre Dai Sato, che ha già collaborato a Cowboy Bebop e Ghost in the Shell: Stand Alone Complex, ne firma la sceneggiatura. In questa serie anime originale, realtà e cyberspazio s'intersecano in un'era futura.