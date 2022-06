Yurei Deco: il nuovo trailer ci porta nel mondo virtuale di Tom Sawyer

Di recente, lo staff di Scence SARU ha condiviso un nuovo teaser trailer di Yurei Deco che porta gli spettatori a conoscere l’ambientazione del mondo virtuale di Tom Sawyer. Inoltre, è stato svelato un progetto parallelo che porterà alla pubblicazione di una serie webtoon.

Il video, che all’interno della storia è una produzione di Tom Sawyer Island Customer Center, ci porta all’interno della metropoli digitale, una città in cui realtà e cyberspazio si sovrappongono. Gli abitanti del luogo, utilizzano il Decoration Customizers (Decos), un dispositivo visivo che permette di destreggiarsi tra la vita reale e lo spazio virtuale noto come Ultra Reproduction Space. Il valore sociale, noto come “amore”, viene rappresentato attraverso un punteggio numerico e il bilanciamento di questi dati porta a una società armoniosa.

Tuttavia, un giorno Berry incontra Hack, una ragazza che ha l’aspetto di un ragazzo. Affascinato da Hack, Berry incontra il Ghost Detectives Club, un gruppo di anonimi che lavora per la società digitale di Tom Sawyer. Così, il protagonista fa la conoscenza dell’enigmatico Zero: alla sua ricerca, scopre la verità sulla città.

Yurei Deco debutterà il 3 luglio come parte del palinsesto estivo 2022 di Crunchyroll. Il cast vocale comprende Mira Kawakatsu come Berry, Anna Nagase nel ruolo di Hack e Miyu Irino nel ruolo di Finn. L’anime, è diretto da Tomohisa Shimoyama.