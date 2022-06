Yurei Deco: trailer, sigle e uscita per l'anime di Science SARU

Nel mese di luglio, in simulcast su Crunchyroll, debutterà Yurei Deco, la nuova serie anime prodotta da Science SARU. In vista dell’uscita, lo studio d’animazione ha pubblicato un filmato promozionale che rivela diverse informazioni, tra cui il cast al lavoro sulla serie.

Un precedente trailer di Yurei Deco aveva svelato la finestra di uscita dell’anime, ora confermata per il 3 luglio. Nel teaser PV vengono inoltre resi noti i doppiatori al lavoro sulla serie. Tra gli altri, Mira Kawakatsu presta la sua voce a Berry, Anna Nagase ad Hack e Miyu Irino interpreta il ruolo di Finn. Infine, è stata presenta la sigla di apertura, "1,000,000,000,000,000,000,000 LOVE" di Clammbon.

La trama di Yurei Deco è una storia originale sviluppata da Science SARU sulle basi di Le Avventure di Huckleberry Finn. L’avventura comincia quando Berry, un ragazzo qualunque, incontra Hack e il team da lei guidato, il Ghost Detectives Club. I membri di questo gruppetto sono “socialmente morti” e lavorano in modo invisibile all’interno della società digitale controllata da Tom Sawyer. Lavorando con Hack, Berry viene a sapere della leggenda di Zero, una figura misteriosa nascosta nella metropoli di Tom Sawyer. I due, decidono di cercare Zero: col tempo, la verità dietro la città verrà rivelata. La serie è diretta da Tomohisa Shimoyama, con Dai Sato accreditato come responsabile delle sceneggiature.