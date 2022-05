Yuri Is My Job!, il manga di Miman ottiene un adattamento anime: ecco il trailer

Alle numerose serie anime in produzione, si aggiunge anche Yuri is My Job!. La serie manga scritta da Miman, ed edita sulla rivista giapponese Comic Yuri Hime di Ichijinsha, riceverà infatti un adattamento in lavorazione presso lo Studio Lings.

Dopo la data di uscita di The Angel Next Door Spoils Me Rotten, l'industria giapponese annuncia una nuova chicca. Attraverso l'apertura di un relativo sito web e la pubblicazione di un trailer, è stata ufficializzata la produzione dell'adattamento anime di Yuri Is My Job!. Il progetto è guidato dalla società Infinite e verrà diretto da Hijiri Sanpei presso gli studi d'animazione Passione e Studio Lings. Taisuke Iwasaki è accreditato come character designer. Per quanto riguarda il voice cast, al momento sono state svelate solo le voci delle due protagoniste, le doppiatrici Sumire Uesaka e Yui Ogura.

La trama di Yuri Is My Job! racconta le vicende di Hime, una liceale che si preoccupa della sua immagine dolce e disponibile, ma che in realtà pensa solamente a se stessa. Contro la sua volontà, viene indotta a lavorare come cameriera presso un café in cui tutte le dipendenti fingono di essere le studentesse di un college tedesco. Presso il luogo di lavoro, Hime si innamora di una sua collega, la quale davanti ai clienti finge di ricambiare l'amore. Tuttavia, dietro le quinte, questa cotta nasconde altro. La serializzazione del manga è cominciata nel novembre del 2016.

Nel trailer pubblicato sul canale YouTube di Infinite, gli spettatori fanno le conoscenze delle protagoniste. Al momento, non è ancora stata rivelata una finestra di debutto, verosimilmente previsto nel corso del prossimo anno, un 2023 che ci porterà anche il film di Black Clover.