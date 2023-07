Yuri on Ice: la serie non ha portato guadagno, parla lo studio MAPPA

L'anime di Yuri on Ice!!!, secondo lo Studio MAPPA, non ha riscosso molti soldi rispetto al grande successo che ha ricevuto. La serie spokon sul pattinaggio artistico ha fatto molto discutere i fan, uscita nel 2016, ed era in programmazione una seconda stagione.

Yuri on Ice!!! ha ricevuto anche numerosi premi al di fuori del Giappone e per questo motivo la scelta di non produrre una seconda stagione ha fortemente deluso gli spettatori.

Al momento, lo studio MAPPA è impegnato con la seconda stagione di Chainsaw Man e, dato l'enorme successo, verrà prodotto anche un lungometraggio tratto dal manga omonimo della serie. La stessa cosa sarebbe dovuta accadere per Yuri on Ice, ma l'entrata monetaria non è stata all'altezza del clamore del franchise.

In una recente intervista rilasciata alla rivista giapponese di musica online KOMPASS, l'amministratore delegato di MAPPA Manabu Ohtsuka ha espresso la sua frustrazione per la situazione e il modo in cui ha contribuito a cambiare la gestione dello studio, definendo così la situazione: "La nostra produzione, Yuri!!! on Ice!!!, ha avuto un enorme successo. Ma rispetto a quel successo, i soldi che sono entrati nello studio sono stati molto pochi".

Fortunatamente, questa esperienza sembra aver spinto lo studio ad agire. "Abbiamo ritenuto che il nostro studio fosse responsabile di questa situazione e abbiamo pensato che dovevamo aumentare ciò che potevamo fare da soli. Non possiamo sapere quando avremo una produzione di successo, quindi se non sfruttiamo al meglio le limitate opportunità che abbiamo, non saremo in grado di crescere come azienda. Per uscire da questa situazione, era necessario investire in altre attività, nell'ambiente e nello sviluppo delle risorse umane. Inoltre, dovevamo pensare ai piani aziendali. Allo stesso tempo, le piattaforme di distribuzione estere sono entrate nel mercato dell'animazione giapponese, ampliando notevolmente le nostre opportunità".

Lo Studio MAPPA ad oggi vanta di aver prodotto gli anime più acclamati negli ultimi anni e adesso è pronto per lanciare la nuova serie tv Bucchigiri dal regista di Banana Fish.