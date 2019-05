Yuribara: Kaoru Nagayama parla delle restrizioni artistiche del manga

La censura nel mondo dell'arte è sempre uno scoglio molto duro contro cui scontrarsi. Questa volta è toccato al web comic Yuribara farci i conti, il quale è stato sospeso a causa di una scelta artistica poco tollerata.

Nel webcomic è infatti comparsa una composizione che ricorda la Stella di Davide, la quale è composta da due triangoli equilateri e rappresenta un simbolo per l'identità moderna della cultura ebraica. A causa di questo richiamo religioso il manga è stato sospeso, costringendo l'autore Aono Haru' a modificare l'originale vignetta alterando la figura incriminata. I cambiamenti sono poi stati resi pubblici dallo stesso autore su Twitter, nel quale confronta entrambe le versioni; la vicenda ha accumulato notevole notorietà, con più di 1000 retweet.

Il magazine online ha taciuto riguardo la questione, non rilasciando nessuna dichiarazione, mentre un anonimo editore di una famosa rivista online ha espresso la sua a Yahoo! News:



"Generalmente cerchiamo di evitare la stella a sei punte. Ovviamente, non lo vietiamo in maniera assoluta, e lo gestiamo diversamente da caso a caso, ma dobbiamo essere pronti anche ad una certa censura. Vedete, la stella a sei punte ha associazioni con la persecuzione degli ebrei durante la seconda guerra mondiale, potrebbe essere inappropriato utilizzarla per un motivo inconsistente come 'sembra fico' ".

E continua aggiungendo: "In questo periodo storico i manga vengono letti in tutto il mondo, e l'uso di riferimenti che in Giappone non rappresenterebbero per un problema, possono esserlo nel resto del mondo. Per esempio, mostrare in un cartone animato Allah potrebbe non essere offensivo verso i giapponesi, ma quando lo distribuiamo a livello internazionale dobbiamo stare attenti che non crei problemi."

La Stella di Davide è infatti apparsa anche in altre occasioni, come nel videogioco Dragon Quest e nella serie anime di Lupin. Sulla questione è intervenuta sempre sul portale di Yahoo la critica di manga Kaoru Nagoyama, affermando che il simbolo è apparso così spesso nella cultura pop che non vede la ragione per cui debba essere censurato. Di seguito le sue parole:

"Se mettessimo un divieto totale sulla stella a sei punte non avremmo più la possibilità di mostrare la bandiera di Israele o raccontare storie sul genocidio degli Ebrei da parte dei nazisti, o rappresentare i loro vestiti durante la guerra. Gli autori si autocensureranno e quel simbolo diverrà un tabù, limitando la libertà creativa degli artisti".

Questo modus operandi potrebbe portare ad effetti ancora più deleteri, incalza la Nagayama:

"Le case editrici hanno delle norme contro i simboli religiosi al fine di evitare polemiche politiche, ma non danno mai una spiegazione soddisfacente sul perché adottino queste misure di tutela, infatti se lo spiegassero la questione sfocerebbe in una controversia politica. Non dare spiegazioni è più facile per loro".

"Bandendo la stella a sei punte è possibile che la discriminazione venga esacerbata ancora di più, i lettori potrebbero avere l'impressione che i seguaci del giudaismo si oppongano anche a questioni di scarsa entità. Capisco che sia un problema delicato, ma non credo che sia corretto affrontarlo in questo modo. Sarebbe stato diverso se un'opera avesse rappresentato le atrocità perpetrate dai nazisti raffigurando il popolo ebreo in maniera umiliante. Non è la stella a sei punte il problema, ma il messaggio di fondo".

Secondo Nagayama, il Giappone adotta delle leggi piuttosto restrittive nei confronti dei loro media rispetto agli altri paesi. La maggior parte della censura è attuata non dalle autorità ma dalle aziende che agiscono a loro discrezione. Ciò potrebbe comportare una pendenza scivolosa, dove anche le rappresentazioni innocue diventano un problema, a causa di un comportamento eccessivamente massimalista da parte della società.

"Il pubblico ha il diritto di opporsi a ciò che vuole, ma gli editori non dovrebbero essere intimiditi da loro. Se le denunce risultano essere spurie, gli editori non hanno alcun obbligo di rispondergli, e se i dubbi risultano legittimi dopo un'indagine, l'editore dovrebbe apportare i miglioramenti necessari. La libertà di espressione se presa troppo alla leggera potrebbe avere conseguenze pericolose, ma esprimersi in modo autoriale comporta un elemento di rischio ".

Un fan di anime appartenente alla religione ebraica,Reuben Baron, ha trovato convincente le dichiarazioni della Nagoyama, aggiungendo:



"Personalmente non ritengo necessario cambiare la rappresentazione della stella di David nel manga. La Stella di David fu usata come simbolo nel misticismo ebraico(e in maniera simile nel Sigillo di Salomone in tradizioni più mistiche) prima che diventasse il grande simbolo dell'ebraismo nell'Ottocento, quindi è comprensibile il motivo per cui viene usato così spesso per simbolizzare la magia negli anime. Quando lo vedo usato per la magia all'interno di uno show, per lo più lo trovo piuttosto divertente che offensivo."



Che ne pensate di questa annosa questione? Fatecelo sapere con un commento!