Yuru Camp: l'anime ha dei toni più maturi rispetto al manga? Il produttore spiega perché

In una recente intervista di Business Insider, il produttore di Yuru Camp, Shoichi Hotta, ha spiegato alcune scelte fatte durante la realizzazione per allontanarsi in qualche modo dai toni adottati all'interno del manga, volendo dare più spazio a particolari tematiche che sono trattate superficialmente nella controparte cartacea.

Come spiegato durante l'incontro, gli obiettivi principali da rispettare in fase di produzione erano due, evitare saluti troppo cortesi e fuori contesto tra i personaggi, soprattutto quelli femminili che ricorrono spesso alla frase "Sei così carina!", e soprattutto non lasciare che le protagoniste diventino così sdolcinate in altre occasioni. Queste scelte, distanti da quanto presente nel manga, sono servite per rendere più evidente la vera essenza dell'opera secondo Hotta.

"Una persona inesperta potrebbe aggiungere senza molta cura elementi che non hanno minimamente a che fare con la sensibilità del lavoro originale. Mi sono ripromesso di evitarlo. Per questo, abbiamo provato a lavorare con i dialoghi e le pause per dare vita a qualcosa che sembrasse caratteristico di Yuru Camp. Un primo esempio di ciò si ritrova nell'episodio 3 della prima stagione, nella battuta "Nadeshiko, svegliati.", con la quale, credo, che siamo stati capaci di ritrarre una relazione umana autentica." Queste sono le parole usate dal produttore per giustificare i motivi dietro tali cambiamenti.

In aggiunta, Hotta ha voluto mantenere sempre un equilibrio perfetto tra la trama vera e propria, e l'elemento del camping, che serve per far progredire la storia ma dona anche la possibilità di interessanti sviluppi e interazioni tra i personaggi. Nella parte conclusiva dell'intervista l'attenzione si è spostata verso la seconda stagione della serie, dove verranno approfondite le esperienze individuali delle ragazze protagoniste.

Ricordiamo inoltre che la seconda stagione di Yuru Camp debutterà a gennaio, come confermato nel primo trailer ufficiale pubblicato nel mese di settembre.