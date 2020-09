Yuru Camp torna a gennaio 2021 con la seconda stagione, online il primo trailer ufficiale

Lo scorso febbraio, i ragazzi di C-Station avevano confermato l'arrivo della seconda stagione di Yuru Camp, l'anime tratto dall'omonima opera di Afro. Poche ore fa, il sito ufficiale ha condiviso il primo teaser trailer dei nuovi episodi, in cui vengono mostrate Rin, Nadeshiko, le altre ragazze e la new entry Ayano Toki.

La prima stagione dell'anime - attualmente disponibile su Crunchyroll con i sottotitoli in italiano - ha debuttato nel mese di gennaio 2018, mentre lo scorso inverno lo studio di animazione ha pubblicato lo spin-off Heya Camp, composto da altri 12 episodi. La seconda stagione trasporrà gli eventi raccontati dai Volumi dal 5 all'8 dell'opera originale.

Yoshiaki Kyougoku (Kuroko's Basketball, Tokyo Ghoul) dirige l'anime presso studio C-Station (STARMYU, Dragonar Academy), mentre Jin Tanaka (Kirakira ☆ Precure a la Mode, Anne-Happy) si occupa della sceneggiatura. Infine, Mutsumi Sasaki (Dragonar Academy, Chaos;HEAd, Phantom ~Requiem for the Phantom~) è in carica del character designer, e Akiyuki Tateyama (Kuma Miko: Girl Meets Bear, Idol Incidents) ha composto la colonna sonora.

Casomai non la conosceste, vi ricordiamo che la sinossi dell'opera recita quanto segue: "Nadeshiko, una giovane studente delle scuole superiori, si trasferisce da Shizuoka a Yamanashi e decide di andare a vedere il famoso Monte Fuji. Dopo aver pedalato fino al Lago Motosu, la ragazza è costretta a tornare indietro per via del brutto tempo ma finisce per svenire prima di raggiungere la sua destinazione. Quando si sveglia incontra Rin, una sua coetanea con la passione del campeggio con cui stringe amicizia. Le due scopriranno più tardi di essere compagne di classe".

E voi cosa ne pensate? Seguirete i nuovi episodi? fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Noi intanto vi ricordiamo che nello stesso periodo arriverà EX-ARM, il nuovo e attesissimo anime di Visual Flight.