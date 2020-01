Yusuke Murata annuncia una nuova versione per gli ultimi capitoli di One-Punch Man

Il manga di One-Punch Man disegnato da Yusuke Murata deriva dal meno noto webcomic preparato da ONE, già autore di Mob Psycho 100. Il mangaka segue piuttosto fedelmente la storia originale, in certi casi dando nuove inquadrature o comunque rappresentandola in modo diverso. Tuttavia, non è stato soddisfatto dei capitoli 122 e 123 pubblicati.

One-Punch Man capitolo 122 vide il prosieguo della battaglia contro i mostri di alcuni eroi di classe S, oltre al far rivedere Saitama mentre vagava per la labirintica miriade di corridoi. Il capitolo 123 di One-Punch Man mostrò invece la vera potenza dei Cadres e la caduta degli eroi di classe S tranne uno. Yusuke Murata non è stato soddisfatto di questi capitoli e del modo in cui c'è stato il transito da uno all'altro e ha deciso quindi di ridisegnarli.

A darne l'annuncio è stato proprio l'autore via Twitter, con la versione corretta che dovrebbe arrivare sul portale Tonari no Young Jump nei prossimi giorni. Lo scopo è di collegare meglio questi capitoli di One-Punch Man e di rimanere ancora più fedele al webcomic originale di ONE. Una volta concluso il lavoro, Murata proseguirà con la storia raccontata in One-Punch Man 124, nel quale abbiamo visto Bang e Bomb protagonisti sul finale.