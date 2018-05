Yusuke Murata, artista di One-Punch Man, omaggia Ready Player One con un disegno

Yusuke Murata è il disegnatore di One-Punch Man ed è un chiaro appassionato di cultura pop. Spesso e volentieri l'artista si cimenta in svariati omaggi, e questa volta è Ready Player One ad essere finito nel mirino della sua matita.

Yusuke Murata ha condiviso un disegno su Ready Player One sul proprio account Twitter ufficiale, impreziosendo l'illustrazione con il suo solito stile frenetico e caotico. Quella realizzata dal disegnatore di One-Punch Man è una vera e propria locandina, realizzata ovviamente nello stile che l'autore impiega nell'opera cartacea che condivide con ONE per Weekly Shonen Jump.

Nello sketch della locandina dedicata al blockbuster di Steven Spielberg ritroviamo tutti i principali protagonisti del film, da Parzival ad Art3mis passando per tutti gli altri comprimari e, ovviamente, la DeLorean, l'auto-macchina del tempo di Ritorno al Futuro che compare anche in Ready Player One. Murata non è nuovo nel disegnare la DeLorean, giacché il mangaka tempo fa annunciò di essere al lavoro sul manga di Back to the Future.

Yusuke Murata omaggia spesso e volentieri altre opere, da quelle occidentali (gli eroi Marvel come Spider-Man o Captain America) a quelli nipponici (Dragon Ball e Akira).

Il manga di One-Punch Man è edito in Italia da Planet Manga.