Yusuke Murata, disegnatore di One-Punch Man, realizzerà un manga di... Ritorno al Futuro!

Incredibile ma vero, ci sarà un manga ispirato a, pellicola cult degli anni Ottanta diretta da Robert Zemeckis: e a realizzare il fumetto sarà niente di meno che, disegnatore del manga di One-Punch Man!



L'annuncio è stato fatto dallo stesso autore: Yusuke Murata (che, oltre a One-Punch Man, ha realizzato anche Eyeshield 21) era presente all'evento di celebrazione di Ready Player One, il nuovo film di Steven Spielberg che celebrerà tutti i più grandi canoni della cultura pop.

Il manga di Back to the Future sarà supervisionato, inoltre, da Bob Gale, sceneggiatore originale del film datato 1985, e racconterà una parte di storia inedita e che non abbiamo visto nella pellicola con Michael J. Fox e Christopher Lloyd.

Ritorno al Futuro sarà serializzato sulla rivista Kono Manga ga Sugoi e, secondo il sito web ufficiale del progetto, non figura ancora una precisa data di uscita, ma Yusuke Murata ha dichiarato che conta di completare il primo volume entro il 20 aprile 2018. In basso possiamo ammirare anche una prima pagina tratta dal fumetto, che sarà la cover del primo capitolo.

Cosa vi aspettate dalla trasposizione manga de Ritorno al Futuro? Vi aspettavate un simile progetto?