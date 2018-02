Yusuke Murata, illustratore di One-Punch Man, ha realizzato uno sketch su Akira

Se pensavate che l'illustratore di One-Punch Man non potesse diventare più "figo" di così, ripensateci.è uno dei più grandi e apprezzati talenti del settore manga e il fandom ha avvertito un tremito quandoha rilasciato uno sketch di

Su Twitter, Murata ha colto di sorpresa i fan pubblicando uno sketch in bianco e nero incentrato su Akira. Il disegno, che potete vedere in calce alla notizia, mostra i protagonisti del film e la meravigliosa moto divenuta simbolo del franchise. A destra, i fan possono vedere i volti dei più noti personaggi di Akira posti in verticale.

Kei è davanti, con i capelli corti e gli occhi socchiusi mentre porta un fucile sotto la spalla. Shotaro Kaneda e Tetsuo Shima possono essere visti dietro la ragazza insieme ai loro amici. Anche la moto di Kaneda è posta sotto le luci dei riflettori. L'iconica motocicletta si trova nell'angolo in alto a sinistra, e i fan sono curiosi di sapere se questo disegno ha qualcosa a che fare con il lavoro di Murata su Ready Player One.

Dopotutto, il tanto atteso film dovrebbe debuttare quest'anno, e Murata lavorerà a qualcosa legato alla pellicola. Quando Ready Player One sarà distribuito in Giappone, l'artista pubblicherà uno speciale poster teatrale per la premiere orientale. Il personaggio principale del film guida una moto proprio come quella di Kaneda, quindi Murata potrebbe aver fatto pratica con i personaggi di Akira prima di lavorare al poster del film.