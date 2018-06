Yusuke Murata, illustratore di One-Punch Man, ci regala un nuovo sketch di Fubuki

One-Punch Man, il distruttivo manga di ONE e Yusuke Murata costantemente in bilico tra shonen e commedia, è pieno di personaggi interessanti sia per l'ottima caratterizzazione sia per lo spettacolare design con cui ci sono stati presentati. Tra i più amati, spicca certamente Fubuki, anche perché Murata la disegna spesso in posizione evocative...

... Cosa che si è ripetuta anche in questi giorni. Per il volume 17 del manga, Murata ha infatti disegnato uno sketch particolarmente "vivace" NSFW (Not Suitable/Safe For Worke) di Fubuki. Il mangaka autore delle illustrazioni di One-Punch Man ha rilasciato online un'anteprima della copertina del capitolo 93 del manga che mostra Tatsumaki e una conturbante Fubuki nuda e coperta solo da una tenda.

Per quanto riguarda invece la prossima stagione della serie anime, sono tutti in trepidante attesa che il primo trailer venga finalmente rilasciato. Non solo il nuovo ciclo di episodi sarà gestita da J.C. Staff (Food Wars! Shokugeki no Soma) invece che da Madhouse, ma Chikara Sakurai (regista di alcuni episodio di Naruto Shippuden) assumerà il ruolo di regista mentre Yoshikazu Iwanami fungerà da direttore del suono.

il manga di One-Punch Man ha all'attivo 16 volumi in Gippone mentre in Italia la serie è arrivata al volume 12.