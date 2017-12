Yusuke Murata, illustratore di One-Punch Man, ha rivelato i suoi futuri progetti.

One-Punch Man ha recentemente pubblicato il capitolo più lungo dell'intera serie, e il creatore e l'illustratore del manga,, stanno già parlando del futuro dell'opera e dei nuovi progetti in cantiere.

Yusuke Murata, le cui illustrazioni per la serie One-Punch Man lo hanno catapultato in cima alla lista degli autori più amati dai fan, ha rivelato che sta lavorando a dei nuovi progetti originali. Mentre discute i piani per il prossimo capitolo della serie, Murata, come potete vedere in calce alla notizia, ha anticipato i suoi prossimi progetti.

Ha dichiarato che finirà un'illustrazione di Street Fighter che lo sto impegnando ormai da un po' di tempo e che sta anche pianificando di pubblicare due manga originali prima della fine dell'anno. Entrambi i manga avranno più di cento pagine ciascuno, con illustrazioni a colori che a fungere da riempimento. Nel post, Murata parla anche di One-Punch Man, rivelando che il prossimo capitolo della serie avrà 60 pagine e che ONE, il creatore del manga, ha sostituito la scena "Hot Pot" dal webcomic originale.

Yusuke Murata condivide regolarmente i suoi work in progress di One-Punch Man o le sue illustrazioni. Il mangaka ha anche contribuito a vari progetti Marvel, arrivando addirittura a disegnare un poster ufficiale per Spider-Man: Homecoming, in occasione della release in territorio nipponico.