Yusuke Murata, l'illustratore di One-Punch Man, sembra abbia un fan davvero speciale!

Non dovete amare i fumetti per sapere cheè un nome importante. Lo scrittore ha contribuito a creare alcuni dei più famosi eroi dellacome. Quindi, i fan sono decisamente eccitati dopo aver appreso cheha visionato le illustrazioni dell'illustratore di One-Punch Man

Su Reddit, una foto di un disegno di Yusuke Murata ha iniziato a circolare tra i fandom di anime e fumetti. L'artista, che è meglio conosciuto per il manga di One-Punch Man, ha già provato il suo talento alla Marvel. Murata non solo ha realizzato opere d'arte per la stessa Marvel Comics, ma ha creato speciali poster teatrali per Spider-Man: Homecoming l'anno scorso.

La foto virale, che potete vedere in calce alla notizia, mostra uno dei manifesti di Murata con una firma piuttosto speciale su di esso. Stan Lee ha firmato una copia dei disegni di Spider-man di Murata raffiguranti l'eroe e Iron Man. Ovviamente, non si sa se Lee sapesse chi avesse firmato il poster.

Lee potrebbe semplicemente aver pensato che il poster fosse abbastanza bello da meritare una firma. Per lo meno, i fan sanno che il celebre autore Marvel ha visionato il lavoro di Murata. Se volete dare un'occhiata ad alcune delle opere d'arte di Murata per Marvel, tutto ciò che dovete fare è seguirlo su Twitter. L'artista tende a condividere i suoi sketch attraverso i social media.