Yusuke Murata ci mostra un'anteprima del nuovo capitolo di One-Punch Man

Ci sono superstar dei manga e ci sono dei dei manga. Nel corso degli anni, elementi comesi sono ritrovati raggruppati in quest'ultima delegazione, e anchefa ora parte del club. Dopotutto, l'artista che supervisiona One-Punch Man sembra essere un membro dichiarato grazie al suo ultimo aggiornamento.

Su Twitter, Murata ha dato ai fan un assaggio del prossimo capitolo di One-Punch Man. Come potete vedere in calce, l'artista ha confermato che il nuovo capitolo sarà lungo almeno 100 pagine, ma non è una novità per l'artista. Dopotutto, gli ultimi capitoli di Murata di One-Punch Man sono stati tutti di una longevità pari o superiore le 100 pagine, e i fan cominciano a chiedersi come Murata faccia a sopperire a una tale mole di lavoro.

Fare 100 pagine di qualsiasi cosa è un compito arduo, ma questo dio dei manga consegna il lavoro in tempo ogni mese. Non solo l'artista completa le sue pagine in tempo, ma ognuna contiene opere d'arte davvero impeccabili. Murata non lesina sui dettagli nel tentativo di battere il numero delle sue pagine, ma in qualche modo il "signore" di One-Punch Man riesce a fare entrambe le cose.

Al momento, non ci sono notizie su quando uscirà il capitolo 89 della popolare serie manga, ma i fan si aspettano che sia presto. Marzo 2018 è qui, e la serie ha pubblicato un nuovo capitolo questo mese. A Febbraio, Murata ha assicurato la pubblicazione di due capitoli. Se questo modello sarà vero, i fan riceveranno almeno un capitolo di One-Punch Man questo mese, e probabilmente ne otterranno due se Murata continua il suo passo disumano.