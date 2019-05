Yusuke Murata di One-Punch Man dedica un suo disegno a Capitan America e Bucky

Le capacità di disegno di Yusuke Murata sono molto note a tutti. Il disegnatore attualmente impegnato su One-Punch Man ha riscosso tantissimo successo nel mondo sin dalla sua serie Eyeshield21, portata avanti con Riichiro Inagaki. Col suo account Twitter, l'autore condivide sempre nuovi disegni dedicati ad altri universi come quello di Pokemon.

Una delle ultime fan art fatte da Yusuke Murata è stata dedicata a due protagonisti dell'universo Marvel e di Avengers: Infinity War. Capitan America e il Soldato d'Inverno Bucky sono stati abbozzati dal disegnatore di One-Punch Man, con Bucky in primo piano e il Capitano al suo fianco. Il Soldato d'Inverno guarda davanti, verso lo spettatore, mentre Steve Rogers ha uno sguardo rassegnato e fissa il basso.

Yusuke Murata è attualmente il mangaka di One-Punch Man, originariamente scritto da ONE, e che al momento ha la seconda stagione dell'anime. Questa è in corso da inizio aprile ed è trasmessa sottotitolata in italiano sulla piattaforma streaming VVVVid.