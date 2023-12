One-punch Man incontra Dragon Ball: in arrivo una collaborazione pazzesca!

Il meraviglioso progetto di Dragon Ball - Super Gallery Project è destinato a proseguire anche per il prossimo anno. Questa volta prenderà parte anche il talentuoso Yusuke Murata, fumettista di One-Punch Man e di Eyeshield 21. Ecco cosa sappiamo su questa collaborazione.

Per chi non lo sapesse, il Dragon Ball Super Gallery Project è un progetto che va avanti dall'agosto del 2021 in vista del quarantesimo anniversario dall'opera dell'autore Akira Toriyama. Sono diversi i mangaka che hanno preso parte a quest'evento come Gege Akutami, autore di Jujutsu Kaisen, che ha ridisegnato la copertina del volume 41 di Dragon Ball.

Allo stesso modo, anche il fumettista Yusuke Murata diventerà parte integrante del progetto con una rivisitazione personale di Dragon Ball. Scopriremo cosa avrà realizzato per il Super Gallery Project solo il mese prossimo in vista dell'uscita del Saikyo Jump Issue #2 previsto per il 2024.

Yusuke Murata è un autore ammirato in tutto il mondo per il suo stile di disegno unico, ricco di dettagli e allo stesso tempo semplice e pulito, per cui non possiamo che aspettarci qualcosa di sensazionale per questo progetto.

Quali saranno gli altri mangaka che prenderanno parte al Dragon Ball Super Gallery Project? Intanto, noi vi lasciamo con i 5 migliori panel di Murata per One Punch Man, la sua opera di punta.