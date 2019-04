Yusuke Murata di One-Punch Man realizza una meravigliosa illustrazione sui Pokémon

Ormai l'abilità col disegno di Yusuke Murata è riconosciuta da tutti. L'autore diventò famoso in Giappone grazie alla serie Eyeshield21, manga sul rugby portato avanti insieme a Riichiro Inagaki, con quest'ultimo attualmente impegnato su Dr. Stone. A livello internazionale però ha raggiunto la popolarità con One-Punch Man.

Proprio grazie ai disegni mostrati su quest'ultima serie, Yusuke Murata è diventato uno degli illustratori più famosi del mercato dei manga. Durante il suo tempo libero però, Murata continua a disegnare pagine provenienti da altre serie, naturalmente col suo stile, e stavolta ci mostra un'eccezionale artwork dedicato ai Pokémon. Il mangaka ha anche ripreso il suo lavoro in un lunghissimo video di quasi due ore che potete vedere in alto alla news.

L'immagine che vedete in calce, nel post di Reddit, invece, è l'illustrazione completa. Coloratissima e piena di lampi di luce, vediamo in primo piano Charizard, uno dei Pokémon più amati, con i due protagonisti dei videogiochi della serie e un Pikachu in groppa. Questi, insieme ad altri pokémon di contorno, sembra si stiano preparando ad affrontare Ultra Necrozma, il leggendario di Alola.

Recentemente, Murata ci aveva anche proposto un nuovo disegno su Garo per celebrare l'ingresso del personaggio nella seconda stagione di One-Punch Man, arrivata a inizio mese su VVVVid sottotitolata in italiano. Qual è l'artwork del disegnatore che finora vi è piaciuto di più?