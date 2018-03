Yusuke Murata di One-Punch Man ci regala la sua versione di Captain America

Quando si parla di, si parla di un uomo che non può sbagliare. L'artista è uno dei più talentuosi del Giappone nel settore dei manga e non ha mai paura di mostrare la sua versatilità al di fuori di One-Punch Man . Non c'è nulla chenon possa disegnare, e i lettori di fumetti vogliono davvero chelo porti nel suo staff.

Dopotutto, l'ultimo fan-sketch di Murata è interamente dedicato a Capitan America, ed è maledettamente perfetto. Come potete ammirare in calce alla notizia, Murata ha condiviso il nuovo sketch nella sua pagina ufficiale di Twitter. L'immagine dimostra che l'artista è ancora un grande fanboy Marvel, e dona a Captain America e al Winter Soldier dei look da manga.

A sinistra, i fan possono vedere Steve Rogers vestito da Capitan America. L'eroe ben rasato sembra piuttosto mortificato mentre dirige lo sguardo verso il terreno, e il suo abbigliamento suggerisce che lo sketch è ambientato durante Captain America: The Winter Soldier.

Se guardate a destra, potete invece vedere James Buchanan Barnes in tutta la sua angosciosa gloria. Con i suoi lunghi capelli spettinati, il Soldato d'Inverno sembra stoico e vuoto. La sua uniforme nera e il suo braccio protesico sembrano usciti direttamente dal cinema, e i fan non possono fare a meno di sperare che Marvel "arruoli" Murata tra la sua scuderia, anche solo per una breve run.

Per ora, il maestro Murata si "limita" a illustrare One-Punch Man.