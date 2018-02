Yusuke Murata ha rilasciato le tavole originali del capitolo 88 di One-Punch Man

, illustratore della serie One-Punch Man creata da, ha rilasciato sule tavole originali (senza dialoghi) del capitolo 88, pubblicato da poco nel Sol Levante sulla rivista

Come potete vedere in calce alla notizia, il maestro Murata ha pubblicato quasi tutte le tavole originali del capitolo 88 di One-Punch Man. Le tavole in questione sono nella fase precedente l'inserimento dei dialoghi e sono, come sempre, davvero uno spettacolo da vedere.

Il capitolo è intitolato "Limitatore" e vede come assoluto protagonista -salvo qualche comparsata di Sitama- Garou, l'ex allievo di Bang divenuto cacciatore di eroi. Data la sua spaventosa forza, Garou viene comunemente chiamato Mostro Umano, ma recentemente tutto quello in cui credeva è stato messo in discussione dopo l'incontro con il nostro eroe pelato.

One-Punch Man segue le gesta di Saitama, un normalissimo impiegato che, dopo essersi scontrato con un essere misterioso, decide di divenire un eroe. Dopo un allenamento durato tre anni, che gli è costato la perdita dei capelli, Saitama è divenuto l'eroe più forte di tutti... forse troppo forte. Nessuno è in grado di batterlo, e lui sconfigge tutti con un singolo pugno. Passa i giorni nel tedio, sperando di trovare un avversario che sia alla sua altezza. Dopo aver fatto la conoscenza del cyborg Genos, che riconoscerà Saitama come suo maestro, entrerà a far parte di un'organizzazione nota come Associazione degli Eroi, che riunisce i supereroi della Terra in una struttura piramidale fatta di classi.

One-Punch Man ha all'attivo 15 volumi, e il 16° è atteso per Aprile.