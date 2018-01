Yuuya Takahashi diffonde interessanti sketch di Vegeta e Jiren tratti da Dragon Ball Super

Terminata la settimana di pausa, Dragon Ball Super ha infine compiuto il proprio ritorno sulla serie, regalando agli spettatori di tutti il globo uno degli episodi più curati della serie, quantomeno sotto il profilo prettamente artistico.

Mentre i primi cento episodi dello show - soprattutto i primissimi dieci - lasciavano molto a desiderare in termini di disegni, il ‘miracolo’ compiuto da Yuuya Takahashi è già sotto gli occhi di tutti. Non solo i personaggi disegnati dal character designer appaiono ora ricchi di dettagli, ma anche le proporzioni sono finalmente rispettate, elevando la qualità complessiva raggiunta dalle animazioni.



Molto attivo anche sui social, negli ultimi giorni Takahashi ha rilasciato in rete una foto di alcuni suoi sketch che vedono protagonisti Vegeta e Jiren: i due combattenti che nello scorso episodio di Dragon Ball Super hanno intrattenuto gli spettatori con uno scontro a dir poco mozzafiato. Visionabili in calce all’articolo, i due disegni appaiono abbastanza semplici, ma i primi piani dei due finalisti ancora in gara presso il Torneo del Potere risultano ricchi di dettagli e ben ombreggiati. Mentre Vegeta sfoggia il suo tipico sorrisetto soddisfatto e un po’ spavaldo, Jiren appare molto serio (e persino un po’ imbronciato), non trovate?



In attesa di assistere al secondo round fra i due guerrieri, vi riportiamo di seguito la sinossi del prossimo episodio, nella quale Goku e lo stesso Vegeta, secondo quanto rivelato dal più recente promo diffuso da Toei Animation, supereranno il limite del Super Saiyan Blue.

Dragon Ball Super #123 - Piena padronanza del corpo e dello spirito! Goku e Vegeta!!

Trama: Al Torneo del Potere sono rimasti soltanto l'Universo 11 e l'Universo 7 di Son Goku. Rimangono soltanto 7 minuti. Vegeta concentra tutta la sua potenza per combattere Jiren dell'Universo 11, ma ma non riesce assolutamente a sconfiggerlo. Per contro, Vegeta è gravemente ferito e in difficoltà.