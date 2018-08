Yuya Takahashi, animatore di Dragon Ball Super, ha dedicato uno sketch a Son Goku

Di tutti gli animatori che, negli anni, hanno dato il proprio contribuito alle varie opere d’animazione legate all’universo di Dragon Ball, Yuya Takahashi è certamente quello più amato dai fan. Molto attivo anche sui social, l’animatore ha recentemente pubblicato in rete uno sketch dedicato all’indiscusso protagonista del franchise: Son Goku.

Visionabile in calce all’articolo, il più recente bozzetto in bianco e nero di Yuya Takahashi ci mostra quattro diverse immagini di profilo di Goku, che per qualche curiosa ragione sembrerebbe piuttosto adirato. Caratterizzata da lineamenti affilati, l'immagine disegnata in alto a sinistra è quella che più si avvicina alla versione di Goku che abbiamo potuto ammirare durante l’anime di Dragon Ball Super, mentre quella in alto a destra è quella che somiglia di più al Goku di Naohiro Shintani (direttore dell’animazione di Dragon Ball Super: Broly).

Tenendo presente che la versione disegnata nell’angolo in basso a destra è senz’ombra di dubbio la meno dettagliata, quale dei quattro profili di Goku è il vostro preferito? E soprattutto, cosa ne pensate dello stile di disegno di Yuya Takahashi?

Nato nel febbraio 1978, Yuya Takahashi ha dato il proprio contributo non solo a Dragon Ball Super, ma anche ai film d’animazione intitolati Dragon Ball Z: Battle of Gods e Dragon Ball Z: La Resurrezione di ‘F’. Durante la sua carriera, l’animatore ha preso parte dalla realizzazione di Fairy Tail x Rave e ONE PIECE Gold: Il Film.