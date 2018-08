Yuya Takahashi ha dedicato una splendida clip animata al giovane eroe di Dragon Ball

Dopo averci proposto uno sketch dedicato alla versione adulta di Son Goku, lo stimato animatore di Dragon Ball Super, Yuya Takahashi, ha pubblicato in rete la sua più recente opera: un disegno che ci mostra la versione di Goku che abbiamo conosciuto e amato nell’originale Dragon Ball.

Visionabile in calce all’articolo, la clip pubblicata da Takahashi immortala infatti la primissima versione del buffo ragazzino con la coda nato dalle matite di Akira Toriyama. A bordo della sua caratteristica Nuvola d’Oro, Goku indossa la sua originale tuta da combattimento, mentre sulla schiena porta il bastone allungabile (Nyoibo) - che come sappiamo tornerà anche nel lungometraggio intitolato Dragon Ball Super: Broly.



La clip sarà anche di breve durata, ma presenta molte parti animate, fra cui spiccano la coda del giovane Saiyan ed i capelli mossi dal vento. Una delle caratteristiche più interessanti della clip è però rappresentata dal bastone allungabile del ragazzo, che in questo caso oscilla continuamente, in netto contrasto con quanto avvenuto (storicamente) nel manga del sensei Toriyama.



Questo singolare dettaglio dimostra del resto la straordinaria cura che Yuya Takahashi ripone nelle sue creazioni, che a ragion veduta gli sono valse la fama ed il rispetto di cui gode non solo fra i propri colleghi, ma soprattutto tra i fan di Dragon Ball.

E voi, cosa ne pensate della clip animata visionabile di seguito? Non trovate che sia semplicemente perfetta?