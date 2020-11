YuYu Hakusho: il manga di Yu degli Spettri compie 30 anni! Auguri alla storia di Togashi

Yoshihiro Togashi al momento è molto famoso per il suo Hunter x Hunter, un manga che porta molto dispiacere ai lettori per il ritmo di pubblicazione che mantiene. Ma il primo successo del fumettista non è stato di certo il manga di Gon. Infatti nel novembre 1990, Togashi arrivò su Weekly Shonen Jump con Yu Yu Hakusho, ovvero Yu degli Spettri.

Il manga di Yoshihiro Togashi esordì su Weekly Shonen Jump il 20 novembre 1990, e ciò significa che Yu Yu Hakusho - Yu degli Spettri oggi compie ben 30 anni. La durata della serializzazione fu di 4 anni, terminando nel 1994 e non senza problemi: in una lettera finale, il mangaka rivelò di aver avuto tantissimi problemi e rigetti fisici nel disegnare, cosa che portò al finale particolare del manga.

Ma tornando all'inizio della sua storia, Yu Yu Hakusho esordì in una rivista che vedeva Dragon Ball col capitolo 301, nel pieno della saga di Freezer, e altri titoli importanti come Rokudenashi Blues, Sakigake Otokojuku - Classe di Ferro, Hana no Keiji - Keiji il Magnifico, Kochikame, City Hunter e Jojo. Tra l'altro, Yu Yu Hakusho esordì poche settimane dopo un'altra leggenda dei manga, lo sportivo Slam Dunk che in quel numero 51 del 1990 aveva appena 10 capitoli.

Anche se adesso il nome di Togashi è legato principalmente ad Hunter x Hunter, non va dimenticato che la saga di Yu Yu Hakusho è tra le più vendute di Shueisha e ha raggiunto diversi record. La storia ricevette anche un anime che arrivò da noi col nome di Yu degli Spettri e che ha conquistato una generazione intera.