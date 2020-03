Zabuza e Haku di Naruto prendono forma in uno spettacolare cosplay

Nel corso degli anni, attorno alla grande epopea di Naruto, manga concretizzatasi grazie al lavoro di Masashi Kishimoto è andato formandosi un vastissimo pubblico sempre pronto a supportare ogni nuova opera legata al brand, con Boruto Naruto Next Generations che sta facendo assai parlare di sé in queste ultime settimane.

Quando ci si trova davanti a fandom così vasti, è facile venire a contatto con innumerevoli a tema fatti in casa che spesso riescono a far rimanere semplicemente a bocca aperta, opere realizzate con così tanta cura che difficilmente possono lasciare indifferenti, tra fan-art, cosplay e molto altro ancora, in particolar modo quando l'opera di riferimento si caratterizza per un cast a dir poco sconfinato.

Ebbene, questa volta, ad aver saputo conquistare i social sono stati i due cosplayer @gatz_cosplay e @kaminari_cosplay, i quali hanno deciso d'omaggiare la produzione con uno splendido cosplay dedicato a Zabuza e Haku, un duo che in un certo senso ha rappresentato il primo vero balzo della serie che, da quel momento in avanti, avrebbe inanellato solo grandi risultati. Come potete vedere dall'immagine posta a fondo news, il lavoro in questione si caratterizza per un'enorme quantità di dettagli, con i due che hanno ricreato attentamente armi, costumi e anche posizioni da combattimento viste nell'opera, con un risultato finale che ha saputo stregare innumerevoli utenti.