Zack Snyder è un fan di Dragon Ball Z? Presto potremmo vederlo alla regia di un film anime

Cosa accadrebbe se uno dei migliori registi degli ultimi anni si mettesse alla direzione di un film animato? L'incrocio tra Hoollywood e il Giappone potrebbe dar vita a un risultato a dir poco esplosivo. A quanto pare, presto Zack Snyder sarà alla regia di un film su Dragon Ball Z, o almeno questo è il suo desiderio.

Durante un'intervista, Zack Snyder ha rivelato di essere disposto a dirigere un film basato sull'opera di Toriyama, o anche un qualsiasi altro anime diverso. Il produttore statunitense non è estraneo al mondo dei fumetti e questo suo volersi immergere nel mondo degli anime giapponesi non è poi così sorprendente. Di recente, infatti, Snyder è tornato alla ribalta grazie a Justice League: Snyder Cut o Army of the Dead. Ma quale sarà il suo prossimo progetto?

In un'intervista rilasciata a Tyrone Magnus, a Snyder è stato chiesto se sarebbe stato o meno disponibile a dirigere un film anime, in particolare uno su Dragon Ball Z. "Lo prenderei in considerazione. Voglio dire, se andasse bene. Ma sicuramente farei un remake di un anime o un live-action. Sarebbe divertente perché io amo l'animazione e guardo un sacco di anime con mio figlio".

Questo ipotetico progetto, però, se si materializzerà realmente, non uscirà presto, dato che al momento Snyder è impegnato con il prequel Army of the Dead: Lost Vegas. Vi piacerebbe vederlo a lavoro su un film anime? Preferireste un live-action hoollywoodiano oppure un remake animato?

