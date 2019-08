Zamasu di Dragon Ball Super si mostra in un cosplay femminile in bikini

L'ultima serie di Dragon Ball ha introdotto tanti nuovi antagonisti, affrontati regolarmente da Goku e Vegeta e dagli altri protagonisti. Uno di questi, sicuramente tra i più letali, è stato Zamasu, nemico principale di un'intera saga di Dragon Ball Super. L'arco di Trunks del Futuro è tra i più apprezzati anche grazie all'ex Re Kaioh del Nord.

Durante la serie di Dragon Ball Super, Zamasu si è presentato in diverse forme e look, l'ultima delle quale è quella creata dalla fusione tra lui e Black Goku, che ha unito i tratti principali della razza Shin come la pelle verdastra e le orecchie a punta con i capelli da Super Saiyan Rosé di Black Goku ma colorati di bianco.

L'antagonista di Dragon Ball Super in questa forma è stato scelto come soggetto per un cosplay da Emily Leon che ha postato su Instagram una sua foto in versione Zamasu, ma vestita di solo bikini. In calce potete vedere la foto che ha postato la ragazza sul suo social che ci mostra il personaggio non solo rivisitato in chiave femminile, ma in una situazione in cui sicuramente non vedremo mai Zamasu.

Dragon Ball Super è al momento in pausa, ma continuano a rincorrersi da mesi voci su un possibile prossimo arrivo di Dragon Ball Super 2.