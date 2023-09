Uno Zaraki Kenpachi crudele e perfetto in questo cosplay a tema Bleach

Shinigami e esseri spirituali sono popolari in Giappone, ed ecco perché è diventato celebre Bleach, manga creato da Tite Kubo. La serie racconta la storia di Ichigo Kurosaki, un giovane con la capacità di vedere spiriti, che diventa un shinigami per proteggere gli spiriti e i vivi dai pericolosi esseri chiamati Hollow.

Gli shinigami vivono nella Soul Society, un reame separato da quello degli umani, radunandosi nella cittadella del Seireitei. Qui vige soprattutto il dominio del Gotei 13, una componente fondamentale dell'universo di Bleach. Si tratta di un'organizzazione composta da tredici divisioni di shinigami, ognuna con il compito di proteggere il mondo spirituale e combattere contro i nemici di turno. Ogni divisione ha un capitano e ognuno dei tredici capitani è noto per le proprie abilità e personalità uniche.

Una delle figure più iconiche e misteriose all'interno del Gotei 13 è Zaraki Kenpachi. Zaraki è il capitano dell'undicesima divisione ed è conosciuto come il capitano più forte e spietato nella storia dell'organizzazione a non aver sbloccato il bankai. La sua identità è avvolta dal mistero poiché ha preso il nome dell'area in cui è cresciuto, il distretto Zaraki 80; il titolo di Kenpachi è dato invece allo shinigami più forte con la spada.

È stato uno dei primi capitani ad affrontare Ichigo durante la sua invasione della Soul Society e ha dimostrato una potenza unica anche in Bleach: Thousand Year Blood War. Rieccolo però con la veste di una delle sue prime apparizioni e con tutta la sua aura: questo cosplay di Zaraki Kenpachi è da temere per lo sguardo e il sorriso malvagio che lo accompagnano, grazie all'ottimo lavoro svolto da Yuki Kurogiri.