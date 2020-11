Zelda e Link prendono vita in un doppio cosplay che vi lascerà a bocca aperta

La saga di The Legend of Zelda è molto longeva, con i suoi due personaggi principali Link e Zelda sempre presenti e diventati ormai iconici di quel brand di Nintendo. Dopo l'acclamato The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Nintendo Switch ha presentato ai suoi fan il nuovo videogioco su questo mondo, Hyrule Warriors: L'era della Calamità.

Questo ha naturalmente risvegliato l'ardore dei fan di The Legend of Zelda che si sono precipitati a giocare alla nuova iterazione del franchise. E c'è già chi lo celebra anche nel mondo dei cosplay. La cosplayer Adamasha, che vi abbiamo portato sulle nostre pagine alcuni giorni fa con un cosplay di Boa Hancock, ha trovato la collaborazione di Salty Creacker e del fotografo Server Photos per ricreare una scena con Zelda e Link che vi stupirà.

In basso vediamo una foto con il doppio cosplay di Link e Zelda che colpisce già a prima vista. Con Adamasha nei panni di Link e Salty Creacker nei panni della principessa Zelda, vediamo una scena in cui il guerriero fa da scudo durante una battaglia, finendo per essere colpito da alcune frecce. L'accuratezza dei vestiti, la posa, gli effetti dello sfondo portano questo cosplay su un livello superiore.

I due cosplayer ci hanno poi reso partecipi anche di un momento più semplice con il secondo post, dove si vedono entrambi di profilo e uno di fronte all'altro. Cosa ne dite di questo cosplay di The Legend of Zelda?