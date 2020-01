Zenith crea uno stupendo orologio dedicato a Jigen di Lupin III

In occasione dell'uscita del film Lupin III The First, nelle sale italiane il 27 febbraio prossimo, la notissima marca di orologi Zenith ha creato un fantastico modello che omaggia uno dei personaggi più amati della serie di Lupin, ossia Daisuke Jigen.

Il nome del modello dell'orologio è Zenith A384 Revival "Lupin The Third" Edition. L'orologio è apparso davvero nella serie di Lupin III al polso di Jigen, ecco perchè Zenith ha deciso di farne una riproduzione del vero che avrà soltanto 50 esemplari ed in vendita solo in Giappone. Amico di malefatte di Lupin da vecchia data, fin dalle prima avventure, Daisuke Jigen è uno dei personaggi più caratteristici e "scolpiti" nell'immaginario collettivo dei fan. Mentre Lupin e gli altri personaggi cambiano look a seconda delle serie (ad esempio, Lupin cambia spesso colore della giacca) l'infallibile pistolero rimane sempre fedele al suo look composto da cappello sugli occhi, vestito di scuro, e l'immancabile sigaretta storta in bocca. Un personaggio inossidabile che è arrivato a diventare una icona per il suo stile caratteristico e la grande abilità di pistolero.

Il 27 febbrario prossimo uscirà il primo film in 3d della serie. Qui potete vedere il primo trailer italiano di Lupin III The First nelle nostre sale italiane anche grazie alla collaborazione con Everyeye. Le prime recensioni lodano il comparto tecnico di Lupin III The First tanto da venire definito uno dei migliori lungometraggi animati in CGI mai prodotti ad oggi.