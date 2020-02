Zenitsu cattura i fan di Demon Slayer con questo cosplay femminile

Demon Slayer trionfa in vari premi anche a diversi mesi dalla fine della trasmissione della prima stagione. In attesa del lungometraggio Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-Hen che debutterà nel 2020, i fan possono rivedere i personaggi via cosplay.

Nel quartetto di protagonisti affermatosi in Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, Koyoharu Gotouge ha anche inserito il pusillanime Zenitsu Agatsuma, uno dei cacciatori che ha superato l'esame insieme a pochi altri. Capace solo di lagnarsi e spaventarsi per ogni minima difficoltà, in realtà il ragazzo riesce a sfoderare tutto il suo potenziale quando dorme. Sin dalla sua prima apparizione ha catturato l'attenzione di diversi fan e ciò gli ha valso diversi cosplay, tra cui anche uno recente genderbent portato da Teitei.

"È la prima volta che preparo un cosplay di un personaggio di un altro sesso e mi piace molto questo scatto sul mio piccolo Zenitsu. Si vede anche Chuntaro nell'immagine", ha scritto la cosplayer nella didascalia allegata alla foto con il suo cosplay di Zenitsu. Ad eccezione dei capelli più lunghi, la ragazza ha replicato il personaggio riducendo al minimo i tratti femminili. La mantellina arancione e gialla con i triangoli bianchi ricalca quella che indossa il personaggio nell'anime di Demon Slayer, così come la divisa nera nascosta al di sotto che simboleggia la sua presenza nell'ordine dei cacciatori di demoni.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è diventato molto popolare in rete grazie all'anime di Ufotable pubblicato nel corso del 2019, e ciò ha portato alla preparazione di tanti cosplay come quello di Uzui Tengen presentato oggi.