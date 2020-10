Dragon Ball Super: sarà Zeno il villain della prossima saga?

Sembra che l'arco narrativo di Moro del manga Dragon Ball Super stia giungendo al termine con Goku ormai in grado di controllare il potere dell'Ultra Istinto e Vegeta più potente a seguito degli allenamenti sul pianeta Yardrat. Successivamente a questi eventi un artista immagina Zeno come prossimo nemico naturale dei guerrieri Z.

Vedendo le nuove capacità ottenute dai protagonisti del manga ed in particolare l'Ultra Istinto di Goku, abilità capace di rivaleggiare col potere di una divinità, molti fan si sono chiesti su cosa si potrebbe incentrare la prossima saga di Dragon Ball Super e quale potrebbe essere un nemico in grado di rivaleggiare con la nuova potenza dei guerrieri Z. A rispondere a questa domanda ci prova Ade.BW, artista che sulla sua pagina Instagram pubblica un disegno in cui possiamo vedere una forma alternativa di Zeno, la divinità che nel mondo di Dragon Ball è creatrice di tutti gli universi, riportando la scritta Dragon Ball Super 2, forse nella speranza di vedere una nuova serie anime, possibilità di cui abbiamo parlato nel nostro articolo su Dragon Ball Super 2.

Zeno, piccola e bambinesca divinità introdotta in quest'ultima serie del franchise, è comparsa spesso nei precedenti archi narrativi dando dimostrazione della sua potenza oltre ogni limite, mentre invece sembra non aver ricoperto ruoli importanti in quest'ultima parte della serie e ad oggi sembra essere uno dei pochi personaggi che potrebbe mettere veramente in difficoltà Goku.

Voi come pensate che proseguirà il manga? Per ora sappiamo che a seguito di recenti dichiarazioni pare che lo stesso Akira Toriyama sia al lavoro sulla prossima saga di Dragon Ball Super.