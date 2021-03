Zero nomination per gli anime candidati agli oscar 2021

Nella giornata del 15 Marzo 2021 sono state annunciate le nomination ai Premi Oscar 2021 nella categoria Film d'Animazione. Purtroppo però nessuna opera del Paese del Sol Levante è riuscita ad aggiudicarsi la possibilità di ottenere l'ambito premio.

A fare l'annuncio in live streaming per la novantatreesima edizione dell'Academy Award sono stati Nick Jonas e Priyanka Chopra Jonas i quali hanno diffuso i titoli dei lungometraggi nominati:

Onward

Over the Moon

Shaun, vita da pecora: Farmageddon

Soul

Wolfwalkers

Sfortunatamente, come già avvenne nell'anno precedente in cui nessun anime venne nominato ai premi Oscar 2020, tra i suddetti non vi è alcuno degli anime candidati agli Award del 2021.

Una lista dei film d'animazione giapponesi che erano stati ritenuti idonei a ricevere la nomination è riportata in seguito:

Demon Slayer: Infinity Train

Earwig e la Strega

Lupin III The First

On-Gaku: Our Sound

Ride Your Wave

Miyo - Un amore felino

Tra questi gli occhi erano tutti puntati sul film tratto dal manga di Koyoharu Gotouge e prodotto da Ufotable che dalla sua pubblicazione avvenuta nel mese di Ottobre ha infranto numerosi record. Demon Salyer: Infinity Train è persino riuscito a superare La Città Incantata diventando il film anime col maggior numero di incassi al mondo, nonostante ciò però non è riuscito a superare la selezione dell'Academy.

Voi cosa ne pensate? Secondo voi qualcuno tra gli anime candidati avrebbe meritato la nomination?