Zerocalcare: in edicola arriveranno le miniature da collezione del fumettista italiano

Centauria, in collaborazione con BAO Publishing, ha annunciato che in edicola arriverà presto la Zerocalcare 3D Collection, una speciale collezione di miniature dedicate ai personaggi più amati del fumettista italiano.

Come riportato dai canali social ufficiali di Centauria e BAO Publishing, il 31 ottobre, in edicola, è in arrivo una speciale collezione creata sotto la supervisione artistica di Zerocalcare. I personaggi più iconici creati dal fumettista italiano prenderanno vita in una serie di miniature da collezione. Ogni uscita verrà accompagnata da uno speciale fascicolo in cui verranno illustrati numerosi dettagli sui personaggi e la loro storia.



L'annuncio della casa editrice italiana è stato accompagnato da un video pubblicato sul canale YouTube di Centauria. Nel filmato è possibile ammirare il processo creativo delle miniature ispirate ai personaggi cult del "bardo di Rebibbia": dai disegni originali di Zerocalcare alla creazione in computer grafica della miniatura, fino ad arrivare al prototipo e alla colorazione.



Gli irresistibili personaggi che hanno reso Zerocalcare il fumettista più eclettico e originale del panorama italiano arrivano per la prima volta in splendide riproduzioni 3D, fedeli in ogni minimo dettaglio. Le miniature sono dipinte a mano e create sotto la diretta supervisione artistica del fumettista. Ogni fascicolo comprenderà contenuti esclusivi, come ad esempio tavole a fumetti inedite, un'intervista a puntate al fumettista e una scheda biografica del personaggio allegato. La prima uscita arriverà in edicola il 31 ottobre al prezzo di 12,99 euro. Ironizzando sul coronavirus e sulla quarantena, Zerocalcare ha presentato Rebibbia Quarantine. Nel secondo episodio di questo esilarante cartone, Zerocalcare è alle prese con la Fase 2.